這種原汁原味的炒飯你吃過？一位網友在臉書社團PO出幾張照片，無奈表示，叫了蝦仁炒飯的外送，但打開盒子一看內容物卻超原始，讓她笑喊「原來蝦仁炒飯是這樣，長知識了」，引起千名網友熱烈討論。

一位苗栗女網友19日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文表示，她日前用外送平台訂了一道80元的蝦仁炒飯，沒想到開心地想大快朵頤，打開飯盒卻只見一碗白飯、4隻生的蝦仁，意外拿到一盒還沒料理過的炒飯，她自嘲地寫下，「原來蝦仁炒飯是這樣，長知識了」。

文一發出後，千位網友熱烈回應，「這叫蝦仁蓋飯」、「蝦仁跟飯都有了啊！自己炒」、「你是買到DIY組合包嗎？」、「這什麼啦！又好氣又好笑」、「這是蝦仁加飯，不是蝦仁炒飯」、「很少有握壽司飯給這麼多的」。也有網友猜測，「應該是備料的人拿好，然後再轉到炒臺那裡給師父料理，陰錯陽差竟然送出去了」、「看的出來 店家目前忙碌中」。

事件傳開後，店家接受《民視新聞》的訪問時則回應，該晚有些忙碌，這起烏龍是內場阿姨忙中出錯，同時也誠懇地向客人致歉，他們會積極善後，也喊話若客人能主動聯繫，店家也願意提供退費等相關服務。

(中時新聞網)