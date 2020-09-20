陳美鳳、劉福助、向娃19日受邀參加「2020澎湖國際海灣燈光節」晚會，擔任演唱嘉賓，當天中午3位藝人及主持人Terry江振愷提早從台北搭飛機到澎湖。陳美鳳表示真的很開心台灣在疫情時刻，還能搭飛機到離島跟歌迷相聚演唱，加上當天有不少歌迷知道陳美鳳有演出，提早訂機票就為了一睹偶像風采。擔任演唱會主持人的Terry則表示，很開心有機會跟3位秀場天王、天后同台跳舞，在台上跟著3位又唱又跳，非常滿足。

陳美鳳擔任壓軸演唱，一出場就帶來Jolin〈日不落〉，邊唱邊跳的她把現場氣氛再度嗨到最高點，不僅如此，敬業準備演出內容的她還邀請伍浩哲老師一起演唱〈繁華攏是夢〉，讓現場歌迷聽得如痴如醉，連喊安可。陳美鳳在台上也分享上一次來澎湖鬧出笑話，有一天在飯店睡醒發現尿尿都是紅色的，就很緊張怕當天無法錄影，後來才發現自己前一天喝太多仙人掌汁，才會虛驚一場。她很開心《美鳳有約》團隊還為此安排到澎湖出外景，讓她這一趟到澎湖，可以邊工作邊旅行，她預告會在澎湖待上幾天，有緣的民眾可以在澎湖街頭巧遇她。

Terry、向娃、劉福助、陳美鳳、伍浩哲跟萬名歌迷一起合影。（民視提供）

向娃則稱上次到澎湖是3年前，這一次很開心跟老朋友一起到澎湖演唱並旅遊，為了演出，她還準備自己創作的EP《叫我辣媽》送給歌迷，並在演唱最後一首自創曲〈活著就要動〉，邀請當地澎湖民眾一起上台同樂，把現場氣氛炒到最高點，還被粉絲索抱，讓她笑稱還好是女歌迷，比較放心。說唱祖師爺劉福助表示一知道要來澎湖演唱，就把行李都準備好了，決定要跟老朋友陳美鳳、向娃邊工作邊玩樂。

(中時 )