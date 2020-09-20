台北市藥師公會今天晚上7點在晶華酒店進行第19、20屆理事長交接儀式，衛福部長陳時中、立法委員蔣萬安、台北市副市長黃珊珊3人先後到場致詞，被外界視為下一屆台北市長選舉前哨戰。但陳時中、蔣萬安兩人雖然都被公會安排坐在主桌，但全場活動兩人除敬酒之外零互動，凸顯出兩人微妙的關係。

陳時中約在晚間6點半抵達會場，對於外界認為今晚是下屆台北市長的前哨戰，陳時中接受訪問時語帶曖昧的表示，「社會上似乎是有這樣的氛圍，但我自己是沒有。」

另外對於有關美豬進口，台北市政府希望能做到源頭查驗與標示，以及市長柯文哲將在今晚開直播談美豬相關意見，陳時中僅說有關源頭查驗部分目前已在研議，會再看看柯市長的直播內容。

不過陳時中致詞時，蔣萬安猛找人敬酒寒暄，蔣萬安致詞時陳時中則猛扒飯，兩人只同桌不到一小時，蔣萬安就先行離去，蔣強調，自己是做事實在的人，同時也是立院衛環委員會的人，過去就曾因協助北市藥師公會處理過困難，而結識眾多藥師朋友，同時他也承諾未來若藥師公會有任何需要，歡迎找他幫忙。

但對於整場晚宴與陳時中兩人幾乎零互動，蔣萬安說，今天並沒有跟部長談到美豬相關議題，就是單純來給藥師朋友們打氣，至於今晚是不是台北市長前哨戰？他強調，他與陳時中本來就是會在各種場合經常遇到，「大家都是很好的朋友。」

(中時 )