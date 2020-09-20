一位現年60歲，名叫保羅·馬克斯(Paul Marks)前公司執行長，在今年遭公司辭退，他試著尋找下一份工作，為證明自己老當壯，發布自己健體強身的影片，包括伏地挺身、長跑等。果然有效，有100多家公司給了他面試回應。

每日郵報報導，這位來自蘭開夏郡，波爾頓-勒-費爾德(Poulton le Fylde)的前玩具公司研發人員，在4月份時，因新冠病毒疫情遭到公司裁員，在此之前，他已有40多年公司管理的的經驗。

Job Seeker Does Press Ups to Prove Age Means Nothing || Dogtooth Media

他的履歷包括首席執行長、管理合夥人、運總監等職位，曾經駐派海外，在印度、杜拜、和西班牙都有工作經驗，但他表示，由於年齡大，他在英國找不到工作。

從4月以來開始找工作，但50多家公司都因為年齡問題而沒有考慮他，為了打消各企業對於他年齡大的疑慮，決定以自拍影片的方式，表示自己的體力與精神仍然充沛。

在影片中，保羅表示「不是所有的60歲老人，都是白髮蒼蒼的園丁，或整天坐在一起喝茶或看運動。

保羅說，他發現目前找工作有一個困難點，就是無法與招聘人員面對面交談。

他補充稱:「事實是，如今在網上刊登自己的履歷表，很容易因為演算的關係，在年齡部分就容易被過濾掉。」

「我需要與人會面，才能展現自己的優勢。因此，以影片自我宣傳，這就是我的新方法。我把自己介紹給那些，比較不在意年齡的企業。」

他鼓勵僱主考慮他多年的經驗，可以為公司提供的價值，並要求他們通過電話，或是以LinkedIn的視訊電話與他聯繫。

(中時新聞網)