「小鬼」黃鴻升16日在家猝逝，享年36歲，讓親友、粉絲悲痛不已，靈堂20日開放第二天，小鬼爸爸、女友峮峮同樣待在靈堂一整天，守到最後一刻，而許瑋甯稍早再度現身悼念摯友，待了近4小時才離開。
許瑋甯和小鬼、楊丞琳是高中同學，許瑋甯連續2天到靈堂致意，20日她和楊謹華一同現身，兩人不發一語快速走進黃鴻升靈堂，楊謹華待了約1個半小時後，眼眶泛紅離去，約18點30分，黃爸爸先步出靈堂，接著妹妹黃婷婷和妹夫也跟隨在後，低頭不語離開靈堂，而許瑋甯待到最後一刻，陪伴小鬼近4個小時後，快步離去，並未接受訪問。
另外，連續2天前往靈堂的還有和小鬼情同兄妹的吳映潔（鬼鬼），她稍早也待了4個多小時，神情憔悴地向現場媒體致意「謝謝大家」後，快步離去。另外，其他星友周湯豪、李玉璽、藍鈞天、謝忻、黃豪平、陳大天與周定緯等人陸續抵達靈堂，臉色凝重向小鬼致意。
而女友峮峮今一早9點多就到靈堂，同樣守到6點多會場準備關閉才離去，她在工作人員攙扶下走出靈堂，聽到有民眾為她加油打氣，她還轉頭向對方點頭示意，而黃爸爸守了一整天，離開時邊走邊鞠躬和媒體致意，面露疲態讓粉絲看了相當鼻酸。
(中時新聞網)
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