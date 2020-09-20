直擊9月20日上午9時中共國台辦主任劉結一與福建省委書記于偉國及王寧省長等一起會見出席海峽論壇的台灣與會人士。（王雅芬攝影）

第12屆海峽論壇大會20日上午舉行開幕式，大會舉行之前，中共國台辦主任劉結一與福建省委書記于偉國及王寧省長等一起會見台灣與會人士。由於國民黨缺席，劉結一主任及新黨吳成典主席分別列主位，比鄰而坐的台灣代表是代替親民黨宋楚瑜主席出席的黨務顧問黎建南；連袂出席會見的還有新黨副主席李勝峰、全委會委員鄭光禮及中國統一聯盟主席戚嘉林、孫文南院院長汪明生及全國台企聯會長李政宏等台商。

為了防疫需要並讓排除萬難與會嘉賓能夠暢所欲言，因此會面前開放媒體拍照後便關門交流與敘親情。然而，正因為是關起門反而聽見雙方的真對談。于偉國書記表達熱烈歡迎之意後，提及除了百年不遇的疫情嚴格防控措需要，「台灣執政者民進黨當局對海峽論壇的阻擾是多年來少見，今日能有見面這個場景，真的是基於一家人的親情才能持續有的」。疫情像壞天氣樣總會過去，面對阻擾仍會秉持一貫立場，積極以建設福建為台胞登陸的第一家園為努力目標，繼續分享大陸福建發展機會給台胞。

新黨吳成典主席發言時重申堅定支持「反獨促統」，面對兩岸紛擾及欲加之罪何患無辭，引用楊萬里詩《桂源鋪》：「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」暗喻兩岸現況及新黨願為中華民族挺身而出，為兩岸和平盡棉薄之力的現況。萬山象徵外在的逆境，看似阻擋了小溪流的去向，然而溪水百折不撓，當時機成熟終可順流向大海奔流而去。

親民黨黎建南顧問發言時不諱言的說：＂我是台灣人，也是湖北人，更是堂堂正正中國人＂。因為是湖北人，與湖北鄉親，一同因為新冠肺炎疫情，心情起伏。看到大陸對疫情感染者，不計代價的搶救，讓人感受到生命的尊嚴，更感受到人命關天，生命至上的精神與原則。疫情會奪人生命，戰爭會奪更多人的生命；所以兩岸應該和平，但和平應該共同追求。所以，代表親民黨參加論壇，共同追求兩岸和平，更希望藉此攜手國際社會共同追求世界和平。

此外戚嘉林教授除表達中國統一聯盟支持統一之立場，亦提出其對台灣教育去中國化的憂心與忠告；孫文南院院長汪明生更直接以進行『南南合作與兩岸融合』向劉結一提出五大面向政策建言，並呼籲由兩岸民間智庫合作，建構以公共事務跨域治理作為經社融合的南針北斗。最後由國台辦劉結一主任分別做回應與總結，並因話題有共鳴，差點耽誤大會進場時間。

劉結一總結時提及，疫情期間目睹台胞、台商發自內心不分你我一起捐錢、捐物資協助抗疫的行為，兩岸是靈魂深處心靈契合的體現；而且兩岸貿易1-8月不但未受疫情及全球經濟前景不佳之影響反而逆勢成長15％，台灣出口大陸1812億美元，大陸出口台灣僅377億美元，這些數字深刻說明「台灣的前途在統，台灣的利益也在統」。對於台灣教育企圖割斷中華文化的連結的議題上，他認為此舉根本是破壞青年的未來。此外，面對大家所關心的中美議題，更直言「美國對中國的發展與日益壯大極為憂心，靠著製造大陸及兩岸內耗，拖住中國與兩岸中華兒女的未來利益」。美國對台灣的意圖更是「真利用」：把台灣當棋子，高價出售武器、出口美豬、美牛等。面對兩岸未來而言，台獨是最大威脅，共同任務是制止任何台獨分裂國家，但堅信風雨過後一定會有彩虹。

(中時 )