第47屆永信盃全國排球錦標賽20日進行第2天賽事，共計5組冠軍隊伍出爐。社男組方面，各盃賽常勝軍雲象工程面對彰師大男排班底組成的彰師大黑狗兄鏖戰3局，雲象工程隊技高一籌，25比23、21比25、19比17笑捧金盃；社女組則由中華女排國手「妞妞」羅儀璟率領的南海茶道直落二力克尚藝精玻完成3連霸。

雲象工程是第45屆永信杯冠軍隊伍，今年捲土重來，決賽首戰力克強敵高雄市合興安國北教大，半決賽再以直落二搶下冠軍戰門票。

冠軍戰開局雙方就形成拉鋸戰，一路纏鬥到局末，雲象工程25比23拿下第一局。彰師大黑狗兄不甘示弱，次局重振旗鼓，25比21扳回一城。決勝局雙方打得難分難捨，彰師大黑狗兄在關鍵時刻致命失誤，讓雲象工程19比17笑納勝利，重返社男組冠軍寶座。

社女組衛冕軍南海茶道，決賽首場戰勝有前中華女國手温憶慈坐鎮的三芭阿花，冠軍戰再度展現絕佳默契及精湛球技，以直落二力克尚藝精玻，喜迎3連霸。

公教機關組方面，周永鴻議員服務處25比16、25比14輕取南市鐵漢軍警消摘冠；社男九人制華僑校友鏖戰3局順利封王；長青九人混合組由新航快遞笑納冠軍金盃。

(中時 )