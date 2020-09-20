前總統府發言人丁允恭爆出之前擔任高雄市新聞局長時的醜聞，引發全台譁然，許多人都對於「為何丁允恭在高雄就作惡多端，卻依然能高升中央」感到相當疑惑，對此前高雄市長陳菊更澄清表示「是賴清德帶他到中央的」；但總統蔡英文卻對該議題表示誰舉薦的不重要，此案已進入調查階段，該負責任的人總要負責，靜待調查結果。

對於蔡英文的說法，國民黨副秘書長李彥秀相當不以為然，指出蔡英文才是「畫錯重點」，因為丁允恭能夠在高雄為所欲為，就是因為他在那個地方有權有勢，讓被害者不得不對他的命令言聽計從；那麼問題來了，「是誰給丁允恭權力的？」

李彥秀指出，民進黨在整起事件發生至今，相當刻意將丁允恭的罪名「私人化」，認為只是丁允恭的感情問題，但是實際上這個事件牽扯到相當多的「公領域」問題，因為犯案地點在公家的辦公室，受害者與丁允恭有相當明顯的「上對下」關係，所以「是否有運用權勢脅迫，永遠是關鍵！」

所以蔡英文所指稱「誰舉薦丁允恭不重要」是相當偏頗的說法。李彥秀表示，這整起事件的發生，跟「是誰給丁允恭權力」有相當大的關係，在事發過後、甚至是受害者向陳菊投訴之後，陳菊是否有繼續提拔丁允恭？丁允恭從行政院到總統府，蔡英文是否知情？這些都是真正要解釋清楚的！

(中時新聞網)