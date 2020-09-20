大陸河南省近日發生一起人倫悲劇，2名年僅5歲與7歲的小兄弟上月底突然失蹤，長達20多天都不見人影，不料日前竟被發現陳屍在井底。當地警方展開調查，發現孩子的親生父親涉有重嫌，他疑似不滿妻子要求離婚並帶走女兒，一氣之下殺害小兄弟作為報復，目前已將其逮捕，詳細行凶動機仍有待釐清。

《大河報》報導，2名男童在8月25日突然失蹤，爺爺遍尋不著孩子，急得趕緊報警協尋，無奈經連日搜尋依然沒有結果；事發20多天後，小兄弟的父親終於坦承，2人已被他殺害，屍體就藏在距離村莊數公里遠的井內。當地警方得知消息，本月17日前往上述地點打撈，果然找到了男童的屍體。

當地村民透露，男童的母親近日和丈夫鬧離婚，並帶走了家中的女孩，導致男方情緒崩潰，一氣之下就殺了2名孩子報復，恢復理智後隨即感到後悔不已，便獨自藏匿在玉米田裡好幾天，精神幾近崩潰。據悉，公安機關已經立案偵查，嫌疑人已被警方控制，詳細犯案動機及細節，仍有待進一步調查釐清。

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(中時新聞網)