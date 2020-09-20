中印邊境軍事對峙形勢愈趨緊張，外界預期發生衝突機率持續升高。德媒訪問兩國專家分析開戰機率與勝負率時指出，外交談判之後雙方軍事行動並未按協議進行，很可能隨時擦槍走火，一旦發生戰事，大陸的後勤與經濟實力強過印度，勝率大得多，印方較能倚賴的是有高山特訓的山地部隊，國際輿論上佔有優勢，即使打不贏，也能讓大陸對印度領土騷擾的代價提高，情況與南海問題差不多。

《德國之聲》指出，中印外長在在莫斯科見面並發表5點共識後，情況完全沒有改善，雙方仍各說各話，並持續加強邊境兵力部署。外界關切中印開戰的第1關鍵是機率與勝負，大陸社科院亞太與全球戰略研究所副研究員劉小雪分析稱，中印邊境戰事會不會爆發取決於新德里的做法，「現在說中印邊境很緊張都是印度人在說，說明他們確實覺得緊張」。一旦真的開打，大陸能取得壓倒性勝利。因為打的是消耗戰，看誰有錢，然後是看誰的政治穩定。

澳洲戰略政策研究所，印度裔研究員巴哈娃(Aakriti Bachhawat)則表示，持久戰的確對印軍不利，特別是印度邊界的發展和建設不如大陸，無法提供長期後勤補給。但進入10月之後，高海拔冬季戰場對於設備與戰術都比較精良的印軍有利，屆時重點在於不能讓戰事拖過冬季，印軍就能成功牽制解放軍。

在6月15日加勒萬河與8月30日班公湖兩次駐軍衝突中，巴哈娃說，解放軍都占了上風，印度國防部長辛格的講話是為了鼓舞士氣。劉小雪表示，不太相信印度的資料，因為印度人嘴很能說，但中方沒有公布實際傷亡，只有《環球時報》總編輯胡錫進說確實有傷亡，但人數比印方20人少得多。巴哈娃回應稱，印度是民主國家，資料比較可靠，因為軍方的統計要受媒體與議會監督。

至於現在的情勢是否能透過雙方領導人會談來解決，劉小雪認為，大陸這邊完全沒問題，但是印度有面子上的問題。中方只要高層定調，下面就能落實，但印方常會政府一邊談，軍隊還在各自表態，對一些小事還斤斤計較。如果持續如此，那領導人見面意義不大。巴哈娃則說，現在要顧面子的是大陸，沒有料到印軍決心如此堅強，印度對於透過領導人解決本次衝突的警戒心很高，過去莫迪曾和習近平保持私交，兩人也曾多次會晤，但是現在看來都像是在打臉印度，讓印度感覺遭到背叛，因此印方現在不會想用這種方式解決。

對於未來可能的發展，劉小雪說，要打就奉陪，不打當然更好，那就落實5點共識，不要趁著談的時候繼續占地方，那不是真正談的態度。現在大陸希望雙邊問題由雙邊來解決，但印度想引起國際重視，拉到國際上解決。巴哈娃表示，在全球政治來看，目前國際社會比較相信印度，因為大陸在印度邊境的做法跟其在區域擴張勢力脫不了關係。如果大陸不改變奪取印度領土做法，就像在南海上擴張那樣，那印方只能持續讓大陸對印度的騷擾代價提高。

(中時新聞網)