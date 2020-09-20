汎德永業上市募資競拍投標從17日起跑，由於套利空間近20萬相當誘人，再度引爆投資人瘋搶，導致上周五（18日）證交所競拍平台當機，想競拍的人把握明天（21日）最後一天。但專家提醒，競拍前要先評估公司基本面和營運展望，以及「合理本益比」，才能決定想取得的競拍價位，千萬別為了搶拍而追高，以免新股上市後被短線賣壓套牢。

汎德永業為BMW、MINI與Porsche（保時捷）的代理經銷商，2018、2019兩年的稅後EPS分別為10.57元、10.2元，今（2020）年上半EPS6.04元，預估全年每股賺10元左右。摩爾投顧分析師陳昆仁表示，以目前汎德獲利來看，興櫃股價硬拉超過400元，換算本益比高達40倍，由於未來沒有高成長和新訂單，如何撐住這麼高的股價，因此對汎德股價保守看待。

他指出，汎德競拍底價168元，並不代表投資人用此價位拍到，對照興櫃股價最高400元，就能賺取約25萬價差，而是要看10月12日上市掛牌交易日股價，才是投資人競拍真正賺到差價的空間。

陳昆仁建議投資人競拍前要先評估公司基本面和營運展望，以及合理本益比，並了解相關手續費用、期望投資報酬率等，再決定想取得的競拍價位。

他說，競拍就是拍賣，價高者得，但拍到高價的人，必須要有把握能賣更高，可以先用心目中合理的價位，例如以合理本益比評價的方式去拍，不建議過度追高。若想增加拍中機會，投資人也可分幾筆不同價格掛進，來平衡得標後每張平均股價，，以達到持有的理想目標價。

值得注意的是，競拍除了手續費較申購高出數十倍外，還要預繳一筆保證金。一般申購抽籤，每筆手續費20元，抽中再收取50元郵資，而參與競拍，須先將競拍的價格與張數，存入保證金50%至證券交割戶中；另加上得標手續費（每檔約4~5%不等）及每筆400元競拍手續費，相對成本比較高，且競拍每筆的張數最少1張，最多數量會依每檔個股的競拍總數而有不同。

券商會在開標前一日，扣投標處理費及投標保證金之合計金額等價款，開標日後如得標就要補足得標金額。

(中時新聞網)