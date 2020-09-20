為紀念921大地震21周年，埔里Butterfly樂團特別選在紀念日當天，於「埔里藝文中心」，舉辦別開生面的「花開，蝶來」音樂會，埔里Butterfly交響樂團長廖嘉展表示，走過巨大地震傷痛的埔里，揮別陰霾20年，期盼在音樂的引領下，邁向幸福城鎮。

由埔里鎮公所指導；新故鄉文教基金會主辦，埔里Butterfly交響樂團演出的921地震紀念音樂會已行之有年，七年前交響樂團成立即演出地震紀念音樂會，他們以無形的力量，讓溫柔綻放。

「花開，蝶來」音樂會指揮劉妙紋說，細數多年來的紀念音樂會，點滴彷如昨日，期盼用音樂撫慰更多受地震傷害的民眾。今年適逢疫情，需要更多「感恩沈澱」的能量，樂團編制上因應防疫，減少演出人員以弦樂器為主，將帶給民眾精緻的聽覺體驗。

埔里Butterfly交響樂團長廖嘉展說，新故鄉文教基金會深耕在地，除了推廣交響樂，更希望從小培養孩子愛音樂的心，薰陶埔里的人文素養，弱勢的小朋友我們全力支持，只因為音樂的美好，值得成為終生的陪伴。

音樂會演出時間為9月21日晚間6點30分開放進場，晚間7點正式演出；演出地點在埔里藝文中心；活動全程免費入場，邀請民眾前來聆聽欣賞。提醒因應防疫措施，入場時請全程配戴口罩。

(中時 )