富邦悍將主場迎戰統一獅，由羅力對上潘威倫上演土洋對決，羅力上次被強襲球打中，休息10日後重新先發繳出7局飆11K好投，不過潘威倫則撐不到5局就被打退場，悍將打線發揮，高國輝、林哲瑄、李宗賢開轟，最後悍將以8比3拿下勝利，與戰績龍頭統一獅拉近到僅1場勝差。

此戰悍將首局就有攻勢，面對潘威倫，高國輝首打席就敲出陽春炮搶分，3局下半林哲瑄也開轟，左外野陽春炮攻下第2分。

不過悍將4局上半守備接連出狀況，獅隊一壘有人情況下，蘇智傑敲出游擊方向滾地球，游擊手李宗賢球傳不出去，形成內野安打，接著郭阜林敲出左外野飛球，高國麟發生接球失誤，讓獅隊攻佔滿壘，獅隊先追回1分後，林安可敲安將分數追平成2比2，隨後悍將做出守備異動，讓剛剛失誤的高國麟退場，改由張正偉出賽，此外還發生羅力接球手滑、捕手戴培峰不死三振忘記要傳一壘等瑕疵。

悍將雖然被追平，不過接下來打線立刻回神，4、5兩局將領先擴大，4局林益全、陳凱倫、戴培峰安打連線追回2分超前分數；5局再有林哲瑄、高國輝二壘打，以及林益全安打將分數擴大到6比2，也把潘威倫打退場，今日先發4.1局就被敲9支安打、失6分。

8局上半統一獅靠代打的張偉聖敲出生涯首支三壘安，以及陳傑憲高飛犧牲打追回1分，但最後仍無法翻盤，最後悍將以7比3奪勝，羅力此戰先發7局僅被敲4支安打、失2分，另外狂飆11次三振，第1、7局都是連3K，沒有任何保送，獲選為單場MVP。

此外高國輝繳出3安猛打賞，貢獻2分打點，林哲瑄、林益全也有雙安表現。

統一獅先發投手潘威倫。（陳怡誠攝）

富邦悍將林哲瑄(左)、高國輝(右)在比賽中雙雙開轟。（陳怡誠攝）

(中時 )