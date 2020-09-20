美國總統川普19日在北卡羅萊納州費耶特維爾（Fayetteville）造勢大會上向選民討拍，稱：「如果我輸給他（拜登），我不知道我該怎麼辦——我再也無法和你們說話，你們再也見不到我。」當天稍晚，民主黨總統候選人拜登隔空推文回應稱：「我是拜登，我准了這條訊息。」直言准你無法和大家說話，准你再也看不到大家。
川普在會上火力全開，抨擊民主黨候選人拜登是歷史上最糟糕的候選人。然後說：「如果我輸給他，我不知道我該怎麼辦——我再也不能和你們說話，你們再也見不到我。」
他還開玩笑地稱自己也許會簽署行政命令，內容是「不讓拜登當總統」，稱：「我們可以開玩笑，我們可以玩遊戲，我們可以玩得很開心。但你們不能讓這個人（拜登）當你們的總統。」接著補充說：「也許我會簽署一項行政命令，這樣你們就不能讓他當你們的總統。」
拜登當天稍晚在個人推特上將川普的這段講話做成了視頻，放在自己的推特上。視頻最後拜登還附上了自己的照片，配音稱：「我是拜登，我准了這條（告別）訊息。」
但有網友留言吐槽拜登：「我是拜登，我忘了這條訊息。」調侃他忘東忘西，記性不佳。
(中時 )
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