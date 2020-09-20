陳昱潔、温以勤兩名女排年輕好手自東山高中畢業後，隨即宣布在今年春天赴日發展，加入日本金城大學就讀與打球。近期適逢學校的暑假期間，十分想家的兩人，儘管入境需要14天的居家隔離期間，依舊選擇回到台灣，見見家人朋友與品嚐家鄉味，20日更到永信盃現場探班。

陳昱潔和温以勤從國中時期開始就是隊友，相處時間比家人還長。陳昱潔說：「平常都是温以勤照顧我比較多，因為我很常忘東忘西的，她都會一直提醒我。」兩人自認感情還不錯，温以勤笑說：「雖然偶爾會因為小事情吵架，但吵完就好了！可能四年之後就會一直黏在一起。」

這次利用隔離結束後的在台時間，20日特地來觀看一年一度的永信盃盛事，温以勤特別提到，聽聞温憶慈、温家幼兩位親姐姐，竟然有報名參加比賽的第一反應是十分驚訝，「啊？都多久沒打球了，居然還來比賽。」

回憶起兩人一起參加永信盃的經歷，陳昱潔認為參加永信盃十分有趣，而且場面相當盛大。温以勤笑說：「很熱！但很好玩，可以遇到很多認識的人。」

(中時 )