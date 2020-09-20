台北市信義區影城中庭，19日深夜發生噁心的「當街潑屎」攻擊事件。稍早，被潑屎的邱姓女子經過長考，已於下午3時赴三張犁派出所筆錄並提告。並針對網上的指控回應，她否認有得罪人，也揭發此事是因某女子在夜店為另一男性「爭風吃醋」所引起。

據了解，在警方聯繫下，邱姓女子下午3時至信義分局三張犁派出所製作筆錄提告，警方將朝公然侮辱等罪嫌偵辦，並已鎖定特定對象。邱女也首次出面解釋，此事件是因日前在夜店時，另位女性疑似不滿其中意的男性一直往邱女身上靠，該女吃醋吃過頭，才教唆另位男子潑糞報復她。

邱女也表示，在事發當下相當混亂，她沒看清楚潑糞男子的長相，應該也不認識對方，也請警方一定要把犯人找出來。

據悉，此事件發生於19日晚間10點，邱姓女子在信義區威秀影城的中庭椅子中坐著，突遭1名黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。女子鬧區遭潑糞，畫面被網友拍下上傳臉書社群，引發議論。

而遭屎洗臉的長髮妹，也於事後在臉書PO文，表示「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭」等，並說會樂觀面對。

(中時新聞網)