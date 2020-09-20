台灣人愛吃早餐，不但早餐店林立，更有中西式早餐可作選擇，市場廣大到國人甚至把早餐當「宵夜」來吃。不過營養師高敏敏卻點出，中式早餐不但有許多國民美食熱量高、油脂含量也很高，其中一顆「飯糰」的熱量竟相當於「一袋鹽酥雞」。網一看驚呼：嚇死人！

美女營養師高敏敏日前在個人粉專上整理出「中式早餐熱量排行榜」，許多國人熟知的中式美食都上榜。（高敏敏營養師提供）

美女營養師高敏敏日前在個人粉專上整理出「中式早餐熱量排行榜」，許多國人熟知的中式美食都上榜。其中熱量最高的就是「飯糰」，光一份185克的飯糰就要619大卡；第二名「黑胡椒鐵板麵加蛋」則570大卡；傳統美食「燒餅油條」排第三名，要469大卡。另外，一份8顆「小籠湯包」也有440大卡。

高敏敏指出，一顆大飯糰的熱量其實跟一袋鹹酥雞有得拼。因為大部分的飯糰都是用糯米製成，難消化的支鏈澱粉比較多，對於一些人來說，腸胃道就會比較吃不消。有藝人曾經跟她分享，早餐只要吃一顆劇組發的飯糰，就可以脹氣一整天！直呼「脹到冒冷汗戲拍不下去⋯」。

另外，「鐵板麵」跟「燒餅油條」的油脂含量特別高，高敏敏也建議，怕胖的人、有高血脂、脂肪肝的患者都要謹慎攝取，️尤其「炸酥酥脆脆的老油條」也要格外注意。同時愛吃菜脯的民眾也要注意，不要放太多，否則鈉太高容易水腫。

不過，「鹹豆漿」反倒熱量親民，1杯500ml熱量只有185大卡。高敏敏解釋，因為鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製作的，會讓豆漿有點糊糊結塊。但有些店家如果再額外加油進去，熱量自然就會再往上；而一杯無糖的清豆漿（350ml）熱量大約是75大卡，圖中的是「半糖豆漿」的熱量，所以有喝正常甜的民眾就要再往上加50大卡左右。

而網友看完也直呼「 嚇死人的熱量！」、「難怪每次吃飯糰都覺得好飽可以撐很久」、「燒餅夾蛋竟然比饅頭夾蛋低」、「飯糰果然不負眾望榮獲冠軍，真是又愛又恨」，才知道，原來中式早餐熱量也相當驚人。

(中時新聞網)