我國人被非法的菲律賓賭場業者囚禁。（警方提供）

刑事局20日指出，在菲律賓只要向該國的娛樂及博彩公司申請登記，就能成立合法博弈公司，然而，並非每家在菲國營業的博弈都是合法公司。國人一旦參與非法博弈公司，除違反菲國法令，成為犯罪者，若發生勞資糾紛，更可能成為犯罪受害者，不得不慎。

刑事局統計，自2018年迄今，前往菲國博弈公司服務的國人，已有31人向駐菲代表處求援，今年即使受到疫情影響，仍有8人。

警方說，常見包括勞資合約糾紛，被扣留護照，嚴重會遭拘禁、綁架甚至傷害。尤其目前大陸全面召回在菲從事博弈的國人，台灣人成為主要被招募對象，刑事局特別發出警示，呼籲國人評估風險，慎選海外博弈工作。

警方表示，近年在菲律賓博弈工作發生急難救助案，儘管在駐菲聯絡官與菲警合作下，均能迅速救出受困國人並協助返國，卻難以撫平國人在菲國工作所遭受的身心傷害。

尤其，菲律賓博弈公司的海外招募對象，常以大陸、台灣及其他東南亞國家民眾為主。不過，大陸已要求其在菲國從事「菠菜」（博彩）事業的人民於今年2月8日前返陸，否則依「15個一律整治機制」處置，包括註銷護照、凍結帳戶及沒收財產等。

因此，我國人已成為菲國博弈公司主要的招募對象。刑事警察局提醒民眾，前往菲律賓博弈公司服務前，請廣蒐資訊並詳加評估風險，包括公司的合法性、契約內容與實際工作項目。

(中時 )