李翊君昨(19日)晚與陶喆、張信哲、黃品源、炎亞綸等台灣歌手，受邀於AsiaOne YouTube頻道參與《愛你，愛我》新加坡仁慈醫院線上音樂會，和新加坡藝人一同發揮大愛進行慈善募款。首次採取線上演唱方式，李翊君表示：「其實跟錄影差不多，不同的是看著螢幕上，觀眾捐款的數字不斷增加，心中好感動，自己的聲音有力量可以感動別人。」

李翊君得知仁慈醫院專為貧苦人提供服務，接獲邀約馬上回覆「好啊！算我一份」她表示，身為歌手能回饋社會的只有聲音，所以每當有相關慈善邀約，總會義不容辭投入其中，「我想每個人的人生未必是平順，必定會有曲曲折折，在人生道路上會出現許多無法預期的狀況，都會有需要別人幫忙的時候」，提及此，她不禁回憶過往失去妹妹的哀慟，她說：「我的一個妹妹在22年前驟逝，這對我來說是一個很大的打擊，很長一段時間沒辦法接受這個事實，這件事情讓我心靈上是非常痛苦和非常難受。」

妹妹的離世對李翊君和家人造成難以抹滅的傷痛，尤其對李媽媽更是不可承受之痛，「當時我就對自己說，我必須是一個堅強的角色，必須陪伴媽媽，給媽媽強大的力量」。也因為經歷過磨難與痛苦，李翊君更能夠體認到人與人互助扶持的力量，對這次慈善線上義唱，她欣喜表示：「很開心參加仁慈活動，希望所有朋友們能夠不吝嗇去幫助需要幫助的人，捐款不分多少，盡自己一分力共襄盛舉。」

李翊君（左）和同門主持人曲艾玲一同做公益。（艾迪昇傳播提供）

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