蕭煌奇《對愛入座─公益慶生演唱會》連續第六年舉辦，今年選在20日與歌迷一起歡度，還邀請安心亞合唱〈咱結婚好嗎〉，以獨特的「蕭式幽默」送上禮物「哆啦A夢玩偶」，祝安心亞「早日嫁尪」，讓安心亞哭笑不得；此外，為了演唱會，蕭煌奇特別獻唱寫給彭佳慧、李千那等多位女歌手的〈大齡女子〉、〈查某囡仔〉等歌。

安心亞之前與蕭煌奇配唱〈咱結婚好嗎〉時，曾因台語發音不夠標準、淚灑錄音室，安心亞為了「雪恥」在家閉門苦練多時，「這次絕對要逆轉勝」；這首男女對唱的浪漫情歌，兩人合唱後過了3年，至今桃花都沒動靜，安心亞又好氣又好笑地說：「到底是要跟誰結婚啦！」蕭煌奇聽聞立刻送上禮物「哆啦A夢」，謝謝她力挺擔任嘉賓，安心亞疑惑問說：「為什麼要送我哆啦A夢啊？」蕭煌奇幽默表示：「因為ㄤ~ㄤ~ㄤ(哆啦A夢主題曲)，希望妳趕快找到『尪』。」

演唱會一開場，蕭煌奇在預錄的影片中現身，他握著方向盤、開著車一路「撿」起「全方位樂團」團員，透過鏡頭剪接、全體帥氣登台。蕭煌奇笑說：「去年生日就許願想要開車，沒想到今年還真的圓夢了。」他表示拍攝影片時，其實汽車是被固定在一輛拖車上，因此駕駛安全無虞，「如果我真的開車，不要說路人了，可能車上的團員還比較害怕吧」。

蕭煌奇20日與歌迷一起歡度生日會。（粘耿豪攝）

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