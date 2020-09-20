台灣董事學會9月起「策略轉折年找回成長新動能」系列論壇連發，日前舉辦「借力外資，創造股東價值」論壇，從成長策略、數位轉型和股東溝通三層面，探討台灣企業如何藉規模及轉型成長，贏得外資青睞，創造更高股東價值；受邀與會的佳世達董事長陳其宏指出，企業若欲採取併購成長策略，現在是好時機。

台灣董事學會發起人蔡鴻青據《2020董事會白皮書》指出，統計2005～2019年，扣除台積電，整體上市櫃市值複合成長率（CAGR）僅2％，台灣正面臨「一個人的武林」困境，需設法在各產業領域打造更多小台積電。學會邀請國內外知名企業人士、學者專家進行深度對談找解方，後續將有「高效董事會的決策與挑戰」及「去家族化下的新合夥精神」兩場論壇。

臺大名譽教授暨予新創業管理顧問公司創辦人李吉仁認為，新冠疫情實為企業「彎道超車」的好時機，其中，佳世達科技是透過大膽併購而逆勢成長的突出案例。

陳其宏表示，佳世達近年來積極併購了五、六十家公司，包括許多隱形冠軍，至今沒有一家併購失敗，關鍵在於「大艦隊大聯盟」的「投後管理」SOP，包括集團資源完全開放分享，以加法哲學補足被投資公司所需資源，從財務到人才全力支援，並且由董事長親自領軍，指揮資源配置，讓整個公司動起來。當前台灣很多第一代嬰兒潮企業家的事業，其第二代不肯接班，因此，要找投資併購的標的並不少，企業若想採取併購成長策略，現在是個機會。

(工商 )