明湖國中在108學年度國中排球聯賽(JHVL)拿下第4名佳績，職司主攻手的李思依表現相當亮眼，最後也為自己拿到「最具潛力球員」的個人獎殊榮。李思依的胞妹、甫從明湖國小畢業的妹妹李思珊，今年也將追隨姐姐腳步，加入明湖國中女排隊，努力向姐姐看齊。

李思依上個學年度助明湖國中睽違4年拿下JHVL第4名，今年依舊是場上不可或缺的一員，李思依說：「今年一定會想把成績再往前推進，只是因為今年教練、球員陣容都有更換，所以需要更努力的去挑戰。」提起今年因為教練換人，訓練的方式與以往大有不同，不管是在體能、球技，以及比賽模式都有變動。

不同於姐姐李思依是隊上的得分火力來源，妹妹李思珊主要負責工作是舉球員。李思珊表示，「雖然是教練分配的位置，嘗試過後也覺得自己比較適合舉球，再加上舉球是場上很重要的串連角色，希望自己可以做好。」

目前明湖國中隊上還有兩位舉球學姐，李思珊期許自己的球技可以追上學姐，更盼今年JHVL能夠如願上場，跟姐姐李思依並肩作戰。

(中時 )