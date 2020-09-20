中信兄弟新洋投雷艾斯今（20）日第2次先發就演出2安打完封，率黃衫軍以6比0擊敗樂天桃猿，中職生涯首勝入袋，賽後也獲選單場MVP。雷艾斯主投9局只被敲2支安打，送出6次三振，有3次四壞球、無失分；戰績1勝0敗、自責分率0.69。

賽後雷艾斯表示，很感謝捕手陳家駒幫忙配球，引導他維持理想的投球節奏，整場比賽保持冷靜。還有身後的守備球員也讓他感到安心，當然更要感謝隊友幫忙打下分數，才能夠拿到勝投。雷艾斯又說，第1次在主場投球就能幫助球隊拿下勝利，真的很高興！也知道單場MVP要被隊友們澆水的傳統，這點他很樂於接受。

去年「世界棒球12強賽」雷艾斯是墨西哥隊的一員，在複賽壓制中華隊的打擊。他回憶當時的情景指出，台灣球迷非常熱情，在左外野看台上拚命吶喊為中華隊加油，讓他印象非常深刻。雷艾斯說，很開心能來到台灣職棒打球，和中信兄弟的球迷站在一起，最後他還用中文說：「謝謝你們來！」

雷艾斯今天前4局都讓桃猿隊3上3下，5局上連投2次四壞球，7局上才被陳俊秀擊出一壘安打，「無安打比賽」破功。不過9局上仍對陳俊秀投出再見三振結束比賽，拿下精采的完封勝。

打擊方面，中信兄弟擊出11支安打，3局下有5支密集安打，一舉攻下3分大局；4局下又敲出4支安打再添3分，勝利打點是詹子賢。

桃猿隊先發洋投卡本特投7局送出8次三振，但被擊出11支安打，失掉6分吞下敗投，戰績7勝6敗、自責分率4.13。

(中時 )