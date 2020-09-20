共享運具正夯，許多業者看準商機，從腳踏車、電動機車再到汽車皆能用租借方式取得，許多小資族身受其惠，也因共享所以車內難免有些使用痕跡。一位正妹網友日前在網上分享傻眼的租車經驗，她目睹了上位租車者在車內激情後的現場，讓她氣得整個路途上都在飆罵髒話。

一位正妹網友在臉書社團《爆怨公社》崩潰PO文表示，日前她租借了一輛共享汽車，但卻在上車打開車門時，眼前的畫面讓她超傻眼。透過女網友上傳的照片可見，車內除了一坨使用過的不明衛生紙，此外，衛生紙裏頭還包裹著一只用過的保險套，車內的其他地方也找到保險套的外包裝。

女網友氣得大喊「沒錢開房間也不是這樣」，更說自己因為這件事整趟車程都在罵髒話。這位女網友意外的經驗簡直笑翻網友，不少人留言討論，「車上疑似充滿上億人口」、「往好處想至少他知道要戴套...（？）」、「這個我直接退租」、「方向盤用紫外線照看看說不定滿滿的子孫」、「好噁喔！ 趕快反應給客服，不然下一個租到的如果反應車內整潔有問題的話，客服會找到你這邊」、「果然是24小時，隨租隨用」、「一小時185的行動炮房」、「隔著螢幕彷彿聞到味道了」。

(中時新聞網)