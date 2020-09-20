南橫公路台東海端鄉碧山溫泉至利稻村之間，今天傍晚有村民發現1隻台灣黑熊，從山壁滑下來又奮力爬上去，民眾用手機拍下牠的糗態，還幫牠加油。
「黑熊，有黑熊」，今天傍晚5時許，又有民眾在南橫公路碧山溫泉至利稻村之間，碰到一隻台灣黑熊，只見牠從山壁滑下來，可能發現有人又趕緊爬上去，但是山壁太陡峭，又滑下來，黑熊出糗的萌樣，被村民用手機錄下來。
海端鄉利稻村長古金福說，近幾個月晚上開車在南橫路上都有碰到1隻黑色的動物，以為是大黑狗，看清楚才知道是黑熊。
由於去年9月1隻小熊在利稻部落偷抓雞被捕，經移至林務局特生中心低海拔試驗站照養，今年1月初這隻被命名為利篤（Litu）的小黑熊趁隙逃出籠舍。
今天發現的小熊是否為當時脫逃的小熊利篤（Litu），林務局台東林區管理處代理處長吳昌祐表示，當時研判利篤（Litu）往大雪山方向逃跑，地緣上有相當距離；且今天僅短短影片，無從判斷是否同1隻黑熊。
(中時 )
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