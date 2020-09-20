美國雅虎新聞網19日披露美國中央情報局（CIA）在2008年主導的1項對中「秘密行動」，在本次行動中，CIA的4名特工皆因天候惡劣，意外全數犧牲。

據報導，由於懷疑菲律賓呂宋島北方的一小片土地被大陸人民解放軍控制，CIA決定派遣特工在該區域部署間諜設備。

這個小島位於南海充滿爭議的地區。近年來，美國一直密切關注北京在南海的軍事行動，尤其是在北京暗礁和環礁上建造人工島一事。

參與行動的4人包括CIA特工史塔內克（Stephen Stanek）、佩里奇（Michael Perich），以及擔任助手的麥考密克（Jamie McCormick）和密克斯（Daniel Meeks）。按照計畫，4人將乘船沿著菲律賓海岸航行至任務區域，隨後史塔內克和佩里奇潛入該島，並將1個偽裝成岩石的「吊艙」安置在水下，吊艙內裝滿監控設備，以監控大陸海軍艦艇的電子訊號。任務完成後，4人準備前往日本，等待數周後，再回來取回設備。

事實上，本次行動的目標不僅是在島上放置監控裝置，同時也希望證明CIA海事部門的重要性。該部門的行動基本上都在與海軍競爭，本次任務將有助該部門向高層證明其價值。

文章指出，2008年9月28日，史坦內克決定採取行動。按照氣項預測，熱帶風暴「海高斯」將大幅度轉向，避開他們航行的軌道。然而，風暴並未改變行進軌道，而是向著4人乘坐的船隻高速襲來。

一名前CIA特別行動部門（SAD）成員透露，CIA在船上設有追蹤裝置，跟蹤船隻進入風暴中心，直到訊號消失。由於該地區的美軍人員對CIA的秘密行動一無所知，也不可能展開任何搜救行動。事發後，CIA請日本自衛隊幫忙尋找失蹤人員，但什麼也沒找到，「連1件漂浮的救生衣都沒有」。

文章透露，任務失敗後，行動細節仍維持保密狀態。死者家屬起先甚至不知道自己的丈夫和兒子為CIA工作。數個月後，才告知家屬。2008年，6顆匿名的星星被加到CIA的紀念牆上，牆上的每顆星星都代表1個在執行任務時殉職的CIA特工。

(中時 )