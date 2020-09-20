大陸有位30歲鮮肉男，透過微博的影音社群結識1名33歲的女網友，因2人相談甚歡很快就論及婚嫁，為了獻上誠意鮮肉男還在迎娶時耗費將近6萬6仟人民幣(約28萬2仟9百元)，不料後續卻發現，這名女網友其實是位50歲大媽，因自己在外欠下一屁股債務，因此在社群平台上，充當33歲的年輕女子來進行詐騙，警方以詐欺罪名為由，將女網友逮捕歸案進行偵訊釐清。

此名女網友謊稱老家大事業藉口從不回家。(微博翻攝)

此名女網友將鮮肉男給自己禮金全數拿去還負債。(微博翻攝)

30歲的鮮肉男在微博影音社群上，相識1位33歲女網友，因2人交談甚歡，男子立即向女網友求婚，怎知在耗費近6萬6仟元舉辦婚禮後，才發現這名女網友根本是位50歲大媽，後續這位女網友也將之前所拿到的錢，全數拿去還掉自己的負債，令鮮肉男驚覺受騙，才感緊報警處理。

因網路平台又加上化妝術技術，鮮肉男根本看不出來女網友的實際年齡。(微博翻攝)

鮮肉男在結婚後感到疑惑，因為女網友經常表示老家是經營服裝生意，因過於忙碌怕回去會打擾，藉此從來尚未見女網友返回家鄉探親，甚至隔壁鄰居也紛紛向鮮肉男告知，女網友經常會有許多怪異行為出現，鮮肉男才注意到女網友有很大的問題。

警方調查發現，女網友的實際年紀與自己聲稱的，足足大了近20歲左右，而且女網友身上所有相關證件都是假的，後續發現原來女網友在外早就欠下一屁股的負債，因無力償還她因此想出此對策，來進行詐領結婚禮金的計謀，致於鮮肉男先前贈與女網友的結婚禮金，早就被女網友花的一文不剩。

由於女網友結婚時是有經過化妝，自行還將捏造的身份證自己拿出給鮮肉男過目，因鮮肉男當時為愛沖昏了頭，無法更加詳細判斷才遭到欺騙，鮮肉男氣炸的報警處理，還堅持要對這名女網友提出告訴，警方目前已將女網友逮捕歸案，等待後續法院開庭的進一步處決。

(中時新聞網)