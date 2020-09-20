前總統府發言人丁允恭被爆任職高雄市政府新聞局長期間，已有婚約卻劈腿多女，甚至利用上班時間在新聞局長辦公室發生性行為。名嘴吳子嘉表示，他曾勸前高雄市長韓國瑜要把前任的弊案翻出來，不然丁允恭早就被抓到了。

吳子嘉在《2020聚焦關鍵》節目中表示，今年年初的時候，其實他有去拜訪韓國瑜，他就主動把官司撤掉了。當時1月底左右，他也提醒韓國瑜一件事，「當市長第一件最重要的事情就是，政黨輪替有一個基本精神，要把前任的弊案翻出來。」你看台北市長柯文哲搞了五大弊案，雖然最後無疾而終，可是搞得很熱鬧，這就表示一個世代的一個切割，一個政黨的輪替。

吳子嘉說，因為政黨輪替就要換人，人一換、事情一換，那個利益的食物鏈鏈結切斷了，他就開始會有政治清明，會有乾淨的一面。結果他跟韓國瑜說了，」你奇怪了，你當時做市長，你為什麼不做這個事情呢？」

吳子嘉表示，他是先知，如果韓國瑜在一開始就任的時候，把前任的弊案翻出來，丁允恭就被抓到了，那個床就可拿去験DNA了，那個就是很大的破案。韓國瑜只要勇於破案，他的政治路可長可久。

退役將軍于北辰則認為，國民黨現在看不到整合的力量，這才是國民黨面臨很大的危機。國民黨要如何把支持韓國瑜的支持者，成功地收攏到國民黨的支持者內，他覺得非常難，因為國民黨完全沒有接受韓國瑜和主張，甚至很多重要的會議，並沒有把韓國瑜找來當所謂的謀臣智士，或者是謀略的一些謀臣，所以要把韓支持者納入國民黨的「大藍軍計畫」裡，必須要把韓國瑜找回來跟他談，這樣才能夠整合。

(中時新聞網)