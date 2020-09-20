20200920中天新聞 13歲少年中風 原因竟是「心臟黏液瘤」

一般人都認為年紀大了比較容易中風，但高雄有一名年僅13歲的少年，日前因為右側手腳無力、半身癱瘓，到醫院檢查後發現居然是腦部中風，原來是少年左心房的「心臟黏液瘤」造成。醫師提醒，若是有胸悶、呼吸困難、頭暈等症狀都有可能是這個問題。

根據《中天新聞》報導，一名13歲的國中少年，日前因為右側手腳無力、半身癱瘓，入院檢查發現，左側丘腦缺血阻塞已經中風，做心臟超音波檢查後更發現，左心房有一顆直徑4公分腫瘤。

醫師認為，腫瘤的組織物剝落後流入腦內血管，造成阻塞性腦中風，而「心臟黏液瘤」大部分長在左心房，發生率小於0.1%，有3分之一的患者會發生中風，目前成因不明。

心臟內科醫師林謂文指出，如果有氣促，也就是胸悶、呼吸困難或者是會頭暈，都有可能是心臟黏液瘤的問題。他也提到，心臟黏液瘤通常沒什麼前兆，都是發生心臟衰竭後才會被發現。瘤體持續長大就必須去切除，才能把中風機率降到最低。

(中時新聞網)