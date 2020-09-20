陳忻玥20日舉辦《Am I Who I Am》專輯同名演唱會，下午總彩排時，婁峻碩探班，送她會發出ㄎㄧㄤ音的鑼，祝她敲響明年金曲，也提醒她不要這麼ㄎㄧㄤ，經常健忘。而她的師兄高爾宣人紅是非多，日前接連傳出家暴前女友、被爆霸凌同學黑歷史，他今也到場力挺師妹，兩人在演唱會上合唱〈without you〉，獲得滿堂彩。

此外，陳忻玥還與師姐王艷薇合唱高爾宣的歌曲〈no play〉，兩人特別改編了一段歌詞，把原本接近18禁的歌詞變得優美，也是她首次挑戰RAP，陳忻玥說：「在寫詞的當下很爽，但在放翻唱版給爾宣聽的時候我其實尷尬到想躲起來，因為自己改寫的歌詞實在太色了！而且爾宣聽完還笑說：『你很適合唱這樣的歌！』讓我有點哭笑不得。」

由於高爾宣、王艷薇分別入圍本屆及上屆金曲獎最佳新人，陶山音樂被視為「金曲最佳新人催生搖籃」，因此能有這兩位師兄姐助陣，陳忻玥安心說：「有他們當靠山，就像是我的護身符！」

高爾宣到場力挺師妹陳忻玥。（陶山音樂提供）

陳忻玥（右二）今下午為演唱會彩排，左起王艷薇、婁峻碩、李杰明。 （陶山音樂提供）

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