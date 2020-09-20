共軍軍機近期頻繁進入台灣西南方空域，我空軍依例升空對之廣播進行驅離。圖為圖為2018年12月IDF經國號戰機對共軍運8（前）運輸機監控照片。（圖／國防部）

共軍連日派軍機擾台，甚至飛越海峽中線，挑釁意味相當濃厚，最近網路上甚至還流傳有國軍有2架IDF戰機遭到6架共機包圍的傳聞。對此，空軍司令部20日發布新聞稿駁斥，指這類傳聞和討論均屬臆測性質，與事實不符，並表對共機活動都有嚴密的監控和應對，請國人人放心。

針對網路流傳「昨天國軍的2架IDF戰機被中共6架戰機包夾？」乙情，空軍司令部今（20）日表示，昨日上午偵獲中共殲16、殲11等型機，多架次逾越海峽中線及進入我西南空域活動，本軍均積極運用空中巡邏等兵力，嚴密監控，有效應對；有關網路輿情討論內容均為臆測，與事實完全不符，本部特此澄清駁斥。

空軍司令部嚴正強調，面對中共片面破壞區域和平、穩定的行為，本軍均運用聯合情監偵的作為，即時掌握敵情，並依戰備規定，妥適應處，籲請國人放心。

對於大陸動作頻頻，總統蔡英文20日出席活動時直言，這不就是武嚇，認為這些動作對大陸國際形象沒有幫助，也讓台灣人民更警覺，區域國家也能更了解大陸帶來的威脅性，呼籲大陸克制、不要挑釁，這不僅是兩岸問題，更是區域安全的問題，大陸存在是有一定的侵略性，也會帶來一定的威脅。

(中時新聞網)