A-Lin今（20日）歡慶37歲生日，她宣布將於12/19、12/20兩天，登上高雄巨蛋舉行「Passenger 旅．課」演唱會。這是她繼上次聲納演唱會安可加場後，睽違兩年重返家鄉高雄開唱，她難掩興奮地說：「我在高雄出生，也是我的家鄉！每次來到高雄都有回家的感覺，剛好這次開唱在耶誕節前夕，特別有返鄉團聚的感覺！」
A-Lin今年2月在台北小巨蛋連唱3天，人氣爆棚，隔了近8個月宣布再開唱，她坦言，因為疫情影響，心情緊張，「這次在宣布高雄場前，我也很害怕沒有辦法舉行，一想到之後有可能沒辦法站在舞台唱歌給大家聽，心情就覺得很緊張！」
不過在緊張的同時，她也非常興奮，已著手準備歌單及運動節食，要以最好的狀態站上雄蛋舞台。平常身經百戰的A-Lin，開唱前最擔心的事，竟然是害怕吃不飽，「因為吃不飽唱歌就沒力氣，不過在演唱會前得要禁食，所以我會努力注意這件事，盡量讓大腦不要告訴身體『我很餓』這件事，所以開唱前節食這兩個月是意志力及念力大考驗！」
而她也為高雄場準備了不同於台北的驚喜，她透露：「當然要來點屬於A-Lin風格的不一樣，歌曲、造型都新增變化，敬請大家期待！」
她今年生日帶媽媽去吃大餐慶生，因為生日就是母難日，「要好好感恩，因為沒有她就沒有我！」而她的生日願望，除了演唱會門票能順利完售外，也希望努力讓身材達到讓自己滿意的標準，她也希望「Passenger 旅．課」能夠唱越多場越好。「Passenger 旅．課」世界巡迴演唱會高雄巨蛋場09/30開放A-Lin官網會員預購，10/11早上11點於KKTIX及全台Famiport開賣。
(中時 )
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