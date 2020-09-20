大陸共機連日擾台，18、19日戰機甚至頻頻越界，18日淨灘人員在澎湖南方四島國家公園轄管的東吉嶼，居然發現疑似共軍的水雷。軍事專家卻認為，從外觀來看，水雷鏽蝕嚴重，應該是二次大戰美軍的空投水雷。

澎湖南方四島國家公園轄管的東吉嶼，對面是鋤頭嶼無人島，日前委外淨灘人員登島淨灘時，卻意外發現一枚疑已生鏽的老舊水雷，軍方根據民眾提供的照片外觀初步判斷，這枚水雷並非國軍現有的制式武器，經確認後，初步了解應該與共軍過去使用的老舊水雷相似。

澎防部表示，經檢視照片後，發現物體外觀因鏽蝕無法辨識，須待實地勘查後再行判定。因海象不佳及航距因素，未爆彈處理小組及海軍等單位專業人員已待命出勤。

根據《三立新聞》報導，軍事專家認為，從外觀判斷，水雷鏽蝕嚴重，應該是二次大戰美軍的空投水雷。而且我海軍使用的萬象水雷是長流線型，跟這顆圓型水雷差很大，因此不是國軍使用的水雷。

兩個月前，新北市貢寮海底也發現13顆未爆彈，相關單位決定進行現地引爆。海軍水下作業大隊成功將13枚未爆彈引爆，解除危機。

(中時新聞網)