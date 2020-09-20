富邦悍將今日在羅力好投及3發全壘打支援下，以8比3拿下勝投，不過第4局一度內、外野守備全亂套，讓統一獅追平比數，其中高國麟發生1次失誤、1次判斷錯誤，該局總教練洪一中當機立斷將他換下場，賽後洪總認為「他已經慌了。」

悍將4局上半守備接連出狀況，獅隊一壘有人情況下，蘇智傑敲出游擊方向滾地球，游擊手李宗賢球傳不出去，形成內野安打，接著郭阜林敲出左外野飛球，高國麟發生接球失誤，讓獅隊攻佔滿壘。獅隊先追回1分後，林安可敲安將分數追平成2比2，高國麟將球往本壘傳，林安可趁機上二壘，隨後悍將做出守備異動，讓剛剛失誤的高國麟退場，改由張正偉出賽，此外還發生羅力接球手滑、捕手戴培峰不死三振忘記要傳一壘等瑕疵。

賽後洪總無奈說，悍將整隊就是這樣，守備出狀況就控制不下來，「外野（高國麟）好像有點緊張，先失誤掉球，一顆滾地球還往本壘傳，他已經慌了，想說先換掉再說。」洪總表示賽後並沒有跟高國麟說什麼，相信他身為球員自己也會知道反省。

「他失誤也會自責，選手自己知道，失誤難免發生，但不能一直想著，會更慌。」洪總在該局換守備之後，悍將開始攻勢，最後將分差擴大，以8比3贏球。

先發投手羅力也並沒有怪隊友， 「失誤是棒球比賽一部分，自己也會失投、犯錯，不會場上發生不好事情影響思緒，會選擇當下過了之後，下一球繼續正面對決，把握能做好的事。」

(中時 )