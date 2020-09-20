前高雄市長韓國瑜卸任後，很少公開露面，最近他出席國政顧問團隊聚餐，以及陸軍官校「2020專修班年會」，未來動態再度引起關注，甚至還傳出他可能參選下一屆台北市長。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲則表示，有人開玩笑說韓可能會進軍餐飲業，並指出韓國瑜是否在未來鋪路，有想像空間。

黃子哲19日在政論節目中指出，很多人會討論韓國瑜，代表他有一定的政治能量，這也讓他回想起，韓國瑜遭罷免後，他在很多節目上聽別人說，韓國瑜政治生涯結束了等各種說法，但現在有人說韓有動作，是要參選市長，他不禁直言，「政治形勢變化很快的」。

對於韓國瑜19日現身陸軍官校的「2020專修班年會」，黃子哲則表示，「我講個笑話，你看這場合韓市長都在幹嘛？都在吃飯。有人說，搞不好韓市長未來要往餐飲業發展。」此話一出，讓主持人和現場來賓直呼「歪樓了」。

黃子哲解釋，他的意思是，「一個影和一個囝，間還有很長一段距離」，到2022縣市長選舉還有2年多，韓現在有些動作，大家會揣測，但裡面變數還太多。

至於到底是誰會出來選，或要不要選，黃子哲認為答案很簡單，要看民意，並指未來要參選的人透過民調、黨內初選，就知道是誰，這段時間大家都會有想法，但也不要忘記爭取選民的信賴和支持。

對於韓國瑜有沒有為未來鋪路的打算，黃子哲則說，有想像空間，但是中間的變數，不管是黨內的，還是外面的都很多。

被問到若韓國瑜參選2022台北市長是否對藍營有利時，黃子哲分析，2022年的選戰整體對藍營有利，議員席次也會回升，因為民進黨政府最最近開太多戰場，這會不利於他們在2022年的選舉，誰代表藍營當然會有一點影響，「國民黨一定會挑最強的」，未來不論韓國瑜還是蔣萬安想參選，就是用初選來決定。

(中時新聞網)