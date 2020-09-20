即將來臨的美國財政部匯率評估報告可能讓瀕臨破裂的中美關係加速惡化。據港媒報導，美國總統川普在下周一可能對中國大陸出手新招，將大陸列為匯率操縱國，並據此加重對大陸的貿易懲罰措施。

據《南華早報》報導，美國商務部周一(9月21日)將就人民幣是否被低估，對大陸出口商構成經濟補貼的效果公布初步調查結果。這項調查是商務部於7月份啟動，內容包括反傾銷和反補貼調查，以了解這些傾銷與補貼措施是否損害了美中兩國正常貿易關係。

報導說，美國財政部在一份聲明中表示，已向商務部提供了相關評估，這與川普政府優先處理不公平匯率作法保持一致。這項評估可能成為美國政府的先例，使得匯率操縱成為美國進行貿易懲罰手段的依據，一旦大陸被認定操縱人民幣匯率，隨之而來的貿易懲罰手段將加劇中美緊張關係。

美國律師協會海關和國際貿易法部門主席昆特(Peter Quinter)表示，如果美國商務部在調查結果中認定「中國刻意壓低人民幣匯率」，美國可能對更多大陸商品調高關稅，並對美國對大陸出口、大陸在美投資、大陸人民工作簽證等事項進行更嚴格管制。

摩根大通銀行亞洲投資策略主管沃爾夫（Alexander Wolf）表示，大陸在抑制冠狀病毒大流行之後積累了巨額貿易順差，人民幣的匯率仍可能再度成為全球關注的焦點，而在疫情爆發後，全球對中國製造的在家工作消費電子產品、醫療設備和藥品原料的需求激增，引發外界質疑人民幣是否應加大升值幅度。

報導說，根據美國商務部今年2月公布的新規，當局可宣布外國以低估匯率作為經濟補貼的形式，並根據1930年《美國關稅法》和相關法規進行制裁。

此外，人民幣自5月份以來對美元匯率上漲了5.7％，本月達到了一年來的最高水平，儘管人民幣的大部分升值是由於美元疲軟，美元兌主要貿易夥伴的美元指數下跌了9.5％。在過去6個月中。人民幣對來自大陸主要貿易夥伴的一籃子貨幣的升值幅度不大，但仍遠低於3月份的峰值。

(中時新聞網)