中央宣布明年將開放進口含有萊克多巴胺的美豬，議題不斷延燒，而雜誌《科學人》刊登了農委會對美豬的「政令宣導」廣告，引發網友不滿。對此，國民黨台北市議員羅智強也在臉書上點出民進黨的三個謊言，更痛批民進黨越來越接近共產黨。

羅智強臉書上提到，第一，明明是「廣告」，為什麼署名是「科編」？他認為，這就是民進黨在野時，最愛批評的「置入性行銷」，拿納稅人的錢，洗納稅人的腦。

羅智強直言，第二點就是證明民進黨開放美豬，有違媒體倫理和科學精神，他說，這篇廣告要洗白的是，「萊克多巴胺很安全，為什麼台灣豬農要禁用？」，這麼矛盾的兩句話，農委會竟用「萊克多巴胺很安全，可以增加收益又環保」來回應。羅智強忍不住反問，相信正常人都看不懂農委會的邏輯，農委會意思是美國政府、美國豬農都是笨蛋，故意去用傷害競爭力的萊克多巴胺？

第三點，羅智強表示，《科學人》有勇氣向廣告說不，值得讚揚，但台灣各地，還有多少人，為了民進黨的文宣預算願意出賣自己的人格，隨民進黨的謊言起舞，他相信，這樣的人很多。

最後，羅智強痛批，從網路側翼，到政論名嘴，到受政府預算豢養的綠媒，這樣的「1450共同體」，已經讓民進黨，越來越接近共產黨。

農委會想消費《科學人》雜誌的專業信譽 卻因為廣告內容「有違媒體倫理和科學精神」 《科學人》寧願退回廣告費，也不願讓自己蒙羞 證明民進黨的三個謊言 一、明明是「廣告」，為什麼署名是「科編」？ 這不就是民進黨在野時，最喜歡批評的「置入性行銷... 由羅智強發佈於 2020年9月20日 星期日

(中時新聞網)