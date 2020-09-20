南韓首都圈確診病例超過1萬人，確診人數超越了引發南韓疫情第一次大暴發的大邱。南韓政府表示，除首都圈採取更嚴防控外，非首都圈也將延長保持社交距離措施二級防疫響應。

根據韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部20日通報，過去24小時，南韓新增確診病例82人，這是自8月中旬南韓疫情明顯反彈後，單日確診病例首次降至100以下。

由於首都圈「愛第一教會」、光化門集會等引發嚴重集體感染，導致疫情快速蔓延。截至20日，首都圈確診病例累計達到1萬零7起，集中了全國超43%的確診病例，首都圈確診患者數也超越了引發南韓疫情第一次大暴發的大邱。

南韓保健福祉部長官朴凌厚說，與8月單日新增病例超過400個相比，近期疫情呈現一定緩和趨勢，且由於採取嚴格管控，民眾出行率明顯下降，但全國多地集體感染仍然頻發，如今降低防控級別還為時太早。他說，下周末是中秋假期，恐出現大範圍人流移動，要求繼續保持嚴格的防控態勢，建議民眾減少外出。

南韓總理丁世均當天表示，由於新的集體感染和無法追蹤源頭的病例持續增加，仍不能放鬆警惕，將繼續保持社交距離措施二級防疫響應。數據顯示，南韓感染途徑不明的患者比重超過28%。

目前，南韓非首都圈地區採取保持社交距離措施二級防疫響應，禁止娛樂場所、歌廳、室內健身房等營業。首都圈在此基礎上採取更嚴格防控措施

(中時 )