富邦悍將強打高國輝本季身體狀況欠佳，不過今日對上統一獅敲出本季第22轟，產量比前3年相加還多，被球迷戲稱「不舒服的國輝最可怕」，因為每次說完不舒服就會開轟，賽後高國輝笑稱，其實昨天開始腰就不舒服了。

「今天腰真的不舒服，賽前背又快抽筋，還想說到底能不能比賽。」高國輝表示，之前也曾有類似狀況，之後就發生拉傷，因此這次和防護員討論說一有狀況就要退場，每個打席中間都會找機會放鬆背部。

高國輝今日敲出3安猛打賞，且都是打向左外野，其中首打席開轟，接著5局下半又敲出二壘打，8局下半則是敲出一壘安，差三壘打完成「完全打擊」。

高國輝以22轟在全壘打榜上並列第4，與第一的朱育賢差5轟，仍有機會一拚全壘打王獎項，不過賽後高國輝笑稱這次開轟是巧合、是風吹的，「刻意追求反而會影響表現，有機會就掌握。」之後高國輝強調身體真的有不舒服，明天還要去針灸，這已經成為每周例行公事了。

(中時 )