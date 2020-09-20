法稅改革聯盟長期在全台各地抗議、聲援太極門土地收歸國有一案，19日下午在竹北市一處社區舉牌，其中黃姓女子因舉牌上寫執行署李姓女執行官名字，遭警方帶回，並以恐嚇、妨害名譽、違反個資移送法辦，法稅改革聯盟20日委託律師向六家派出所葉姓所長、蔡姓女警提出強制告訴，另告葉姓所長誹謗。

此案發生在19日下午5點許，該聯盟20名志工在竹北市大街小巷以布條、牌子抗議，其中一張牌子載明「行政執行署新竹分署主任執行官李○○，太極門案你到底領了多少獎金？10萬？100萬？1000萬？趕快吐出來」。由於舉牌位置鄰近李姓主任執行官住家，且18日即有此行為，李因此報警，警方到場後，帶走主要舉該面牌子的黃女。

大批聲援民眾19日深夜前往六家派出所抗議。（圖／莊旻靜攝）

黃女20日凌晨被依恐嚇、妨害名譽、違反個資，移送新竹地檢署偵辦，並由檢方裁定限制住居，黃女也因長期未進食等原因，20日入院治療。而法稅改革聯盟20日下午前往新竹地檢署，針對19日涉案的六家派出所葉姓所長、蔡姓女警提出強制罪告訴，律師蔣瑞琴指出，現場還有多名志工舉牌，她認為警察可以盤查、登記，但不能妨礙後續行使言論自由的表達權力，因此提告強制；而葉姓所長則因對志工說不要作秀、叫囂等言語，另提出誹謗告訴。

為聲援黃女，法稅改革聯盟等100餘名志工19日深夜前往六家派出所、20日凌晨在新竹地檢署抗議，竹北分局長謝博賢親上火線解釋，指出此案因抗議者到李姓主任檢察官住家附近舉牌，牌上寫出全名，在經請示新竹地檢署檢察官後，全案依恐嚇、妨害名譽、違反個資移送法辦，警方也指，尊重民眾表意自由，但率眾在公務員住居附近指名道姓，作法已逾越法律紅線，相關案件進入訴訟，靜待司法調查。

李姓主任執行官20日受訪指出，自7月開始，抗議民眾在她辦公場所外舉牌抗議，甚至記住她車號、對她叫囂、要求她面對，她澄清，對於太極門財產的處分並非她個人行為，但抗議者卻對她個人下手，甚至到她居處社區舉牌抗議，影響她及家人、鄰居的人身安全，使她十分恐懼。李也質疑，為何抗議者會知道她住處？

法稅改革聯盟則指，長期在全台各地舉牌抗議，所指涉對象並非李姓主任執行官1人，也不知其住家，19日在竹北市各大街小巷發傳單、舉牌，並未針對特定社區。

法稅改革聯盟志工18、19日至竹北市一處社區門前舉牌抗議，使居民及被指涉者心生恐慌。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)