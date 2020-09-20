在美國空軍成立73週年之際，發布了一張有趣的戰機造型，是一架三角型的未知新飛機，可能是美國第6代戰機的造型，當然也可能純屬虛構的煙霧彈。

航空學家(the aviationist報導，這張圖最早是在2020年9月8日上載到DVIDS網站上，之後也引用到推特，並且成為慶祝美國空軍成立73週年而發布的海報圖。

這張圖出現的時機真的很有趣，因為正好在美國空軍採購、技術和後勤助理部長，威爾·羅珀博士（Will Roper）宣布美國空軍已秘密設計、建造，甚至有初步原型戰機的消息發布之後，所發表的，因此很容易使外界認定，這款三角型戰機就是美軍的第6代戰機。

這型飛機從機鼻到機尾，呈現獨特的三角形，機鼻尖約50°的角度。如果正確，此造型與波音和洛馬提出的下一代戰機計畫(NGAD)有所區別。

另一個明顯的特徵是，下一代戰機有駕駛艙，顯然仍然有飛行員的工作。兩台發動機位於背脊兩側，排氣噴嘴的造型與YF-23類似，也就是噴嘴下側表面比上表面來的長，能夠有效的從下方遮蓋發動機的紅外線信號。

另外，它沒有任何的尾翼，因此是一種機基飛行翼(Flying wing)的設計概念，最大的好處是是雷達橫截面的進一步縮小，巡航飛行也更為省油料。

順道說幾件往事，首先，這個造形的戰機，隱約讓人想起2014年，曾經被拍攝到的一架神秘三角型飛機，大概就是這樣，不過當年的影像資料很模糊。

另一件事是2016年，超級杯比賽的廣告，有一則是諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）所發布的，在宣傳影片中，曾經出現三角箭頭型的雙引擎戰機概念影片。

當然，也可能這只是其中一個設計案，或者完全是誤導外界的虛構造型，美國空軍在歷史上也曾有迷惑世人的紀錄，比如1980年，「先進戰術戰機」(ATF)剛剛立案時，洛克希德馬丁公司，聘請科幻插畫家席德‧米德(Syd Mead )來繪製ATF，繪圖確實呈現一種未來科技感，卻完全與真正在競標的YF-22 差別很大。

1980年，洛馬公司請科幻插畫家描繪ATF戰機的外型，然而純屬虛構。(圖/美國空軍)

(中時新聞網)