這兩年來時代力量內部出現許多紛紛擾擾，進而造成多位立委、市議員出走，而近日傳出立委林昶佐打算邀請多位前時代力量黨員以及民進黨、基進黨等「小綠」，組成「進步青年連線」，但卻在組成前就洩漏風聲。

林昶佐日前接受電台專訪說，與其他退出時力的退黨者組成互助會，但沒有組新政黨的打算。根據本報掌握，該互助會成員除退出時力的林昶佐、黃捷、曾玟學、台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬，還包括民進黨台中市議員黃守達、連江縣黨部主委李問、新北市議員戴瑋姍等。此外，林還打算找民進黨立委賴品妤、基進黨陳柏惟加入。

傳說該消息是因為林昶佐在通訊軟體上創建群組時意外洩漏，這讓網友笑翻了，直呼「林昶佐李人都拉不好，還想創黨啊？」「閃兵青年連線」、「背骨仔連線」、「直接加入民進黨比較快，這樣根本惺惺作態」、「名字取個「民進黨分支連線」我還比較看的起」、「誰要理你們小咖的？」

(中時新聞網)