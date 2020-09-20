針對民眾爆料，上周與案501密切接觸的6名工廠員工，在近日返台並非被列為居家隔離，而是居家檢疫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，近期確實有與當時案501密切接觸的6名員工返台，但無論是居家檢疫或是居家隔離，都是14天有症狀才要採檢，兩者並沒有太大差別。

案501是一名我國籍40多歲女性，今年2月在緬甸工作，9月13日返國後，因自述曾與當地確診個案同桌用餐，被送至集中檢疫所隔離，沒想到在9月17日確診，但近期疑似因該工廠大量召回海外員工，有其中6人因曾與案501在緬甸密切接觸，返台後未被列為居家隔離，引發民眾擔憂。

莊人祥表示，目前掌握這6人入境時都有主動告知與案501同公司，但因案501在13日入境時無症狀，若回推可感染期的2天前，可得知當時案501並未與這次返台的6名同仁接觸，且案501在9月9日起就開始住單人宿舍，6名同仁的機場檢驗結果也都是陰性，因此列為居家檢疫。

莊人祥強調，現在居家檢疫與居家隔離並沒有太大差別，都是要檢疫或隔離14天有症狀才會採檢，但這6名員工是要採居家檢疫或集中檢疫，莊則認為在哪裡都可以。

(中時 )