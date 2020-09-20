，隨著鋒面遠離，明（21）日，水氣減少，雨勢趨緩，但受東北風影響，迎風面的東半部地區及大台北東側有局部地形性短暫陣雨。（氣象局提供）

今天（20日）受到鋒面過境影響，東北風增強，北部及東半部有局部短暫雷陣雨，其中以大台北的山區及東側清晨雨勢最明顯。隨著鋒面遠離，降雨區緩，但受東北風增強影響，明（21日）迎風面仍有局部陣雨出現，溫度也略降，低溫來到25度左右，未來3天「秋意」漸濃，是早晚涼爽的天氣。

氣象局「報天氣」指出，隨著鋒面遠離，明（21）日，水氣減少，雨勢趨緩，但受東北風影響，迎風面的東半部地區及大台北東側有局部地形性短暫陣雨；其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及其他山區應注意局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，受到東北風帶來的涼空氣，北部及東半部高溫約29至33度，中南部仍可達34度，中午前後仍較暖熱；各地低溫約25、26度則較為舒適。粉專「天氣即時預報」也指出，新一波東北風增強，涼空氣南下，未來3天是早晚涼爽的天氣，可以享受到短暫的「秋涼」。

至於台灣東方太平洋海面上有 1 個熱帶性低氣壓（TD14）正在發展，氣象局預報員林定宜表示，熱低壓不會影響台灣，未來將向北、往日本附近前進。估計熱低壓進入到鋒面區域後，結構就會遭到破壞，強度減弱，成颱機率不高。

台灣東方太平洋海面上有 1 個熱帶性低氣壓（TD14）正在發展，氣象局預報員林定宜表示，熱低壓不會影響台灣。（氣象局提供）

林定宜表示，未來一個禮拜影響台灣的主要還是鋒面跟東北季風，尤其周四（24日）全台整天受鋒面影響，周五、周六（25-26日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周天氣：

周一周二（21-22），持續受東北風影響，東、北半部注意局部短暫陣雨，中南部以午後陣雨為主；周三（23），東北風減弱，天氣回穩，東南半部、恆春半島有偶陣雨；周四起至周日（24-27）另一道鋒面通過，東北風再起，回到東、北半部有局部陣雨的天氣型態，中南部又有午後陣雨出現。

(中時新聞網)