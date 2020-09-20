經濟部長王美花今（20）日表示，台美已就盡速進行「新的經濟對話」（台美經濟與商業對話）達成共識，昨天在首次非正式會談裡，雙方就產業供應鏈重組、新南向政策等七項議題交換意見，以為日後正式對話做準備。惟這個新對話是只開一次？或者日後每年舉行？目前還沒討論。

王美花表示，自八月底美國國務院亞太助卿史達偉宣布台美將成立「新的經濟對話機制」以來，雙方持續進行籌備工作，也利用這次國務院次卿柯拉克來台參加李前總統追思禮拜的機會，交流彼此的政策作法，以為未來正式對話做準備，雙方已有共識會儘速展開正式對話，至於確切的日期目前還不知道。

王美花強調，這次和美國務院代表團交流，會談氣氛非常良好，已邁開非常重要的一步，並且台美的合作也愈來愈深化。

昨天雙方已就5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查及全球婦女經濟賦權等七個領域交換意見，目前雙方仍處於政策瞭解階段，未來有具體的合作方向會跟外界說明。王美花也表示：「這次在新南向政策方面，美方有提到夥伴商機代表團（POD）機制，我們也會再做深入了解，看看未來如何合作。」

過去我們與美國貿易代表署的貿易暨投資架構協定（TIFA）原則是定期召開的，未來和國務院的新經濟對話機制（台美經濟與商業對話）是否也每年召開？王美花表示：「昨日雙方交流時還沒談到這麼細。」在被詢及這個對話平台雙方各是什麼部門，到哪個層級時，王美花表示，美方應是國務院次卿做召集人，至於我方由於涉及許多部會，還要再討論一下。

(工商 )