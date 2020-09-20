YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和初戀情人「二伯」結婚3年多，今年4月生下二兒子「蔡波能」，加上大兒子「蔡桃貴」，一家四口受到許多網友喜愛，近日二伯又開心報喜：「我們家又多了一個新成員」，5個多月大的波能瞬間升格當哥哥！

原來是二伯的弟弟又生了一個兒子啦，二伯在IG貼出姐弟倆站在嬰兒室外照片，指著裡面其中一個新生兒，開心表示：「耶耶！我們家又多一個新成員，小龍的弟弟小熊出生啦」，和大家分享2度當姑姑的喜悅。

在 Instagram 查看這則貼文 嘎嫂二伯（@2uncle987）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 上午 6:07 張貼

除了自己所生的蔡桃貴、菜波能，弟弟的2個孩子小龍、小熊全都是男生，讓二伯笑說阿嬤很崩潰，但也期待家中四個小朋友可以一起玩的時候，最後感性說：「無論傷心難過的事有多少，我相信依舊會有許多溫暖人心的好事發生。」

喜訊一PO出，吸引許多粉絲留言恭喜「剛好湊一桌打三缺一」、「人家是想生男的沒有，二伯家是一堆男寶寶」、「坐等二伯生女兒」、「等二伯為貴貴跟波能添妹妹」、「如果二伯再生一個妹妹，大家應該會很寵哪個妹妹」，不忘敲碗二伯再拚一個女兒。

(中時新聞網)