大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡20日遭舉報一名台籍吳姓員工曾發表涉及仇視大陸人言論，並被認定為台獨。瑞幸咖啡20日在其官方微博發布聲明表示，已對該名員工進行停職處理，並強調瑞幸在國家統一原則的問題上立場堅定。

據陸媒20日報導，一名在連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡擔任研發總監的台籍吳姓男子，遭人檢舉指他曾在2016年於臉書發表仇視大陸人的言論，並被認定為台獨。

吳姓男子的個人臉書帳號目前已關閉，不過據陸媒報導披露，他在該篇遭檢舉的文章中自稱「台大羅志祥」，並諷刺羅志祥稱「你就去當中國人吧，台灣這個小市場由我來承接」，還表示「等你哪天被中國淘汰了，千萬不要回台灣討拍」。

相關言論發酵後也讓瑞幸咖啡在20日發布聲明，指獲知此事後已立即進行調查，目前已將這名吳姓研發總監停職，瑞幸咖啡強調該企業在國家統一原則問題上立場一貫堅定，並同時向社會致歉。

然而瑞幸咖啡發布的聲明依然讓大陸網民質疑，停職會不會只是「避避風頭」，直到事件過後又讓他復職，而瑞幸官方對此則表示「絕對不可能」。另外，大陸網友也針對吳姓男子的臉書進行一次「普查」，發現他還曾轉發台籍藝人周子瑜「道歉事件」的相關貼文，引發大陸網友強烈不滿。

(中時 )