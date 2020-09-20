三名男子到大坑採草藥，遭虎頭蜂攻擊跌落山谷，經消防救難人員救援，順利脫困。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中新社70歲李姓男子20日帶著兩名親友到北屯區大坑2號登山步道附近採草藥，未料竟遭到虎頭蜂叮咬跌落山谷，經友人求助，台中市消防局出動12人前往救援，終於在大坑登山步道附近深谷找到他，唯他雖然身體不適，拒絕就醫，由家人將他帶回。

台中市消防局勤指中心20日13時10分獲報指稱有民眾被虎頭蜂叮咬，但因訊號不良，且不知道身處何處，僅知道在大坑山區，經教導報案人使用GPS定位輔助系統，在14時08分確定報案人位置為大坑5號與2號登山步道間山谷中(非登山步道)。

隨後消防局出動東山及新社分隊、消防車3輛、救護車1輛、消防人員12人，由東山分隊小隊長張健峰帶隊前往搶救，在15時36分接觸報案人，由報案人引導前往傷患所在位置，16時45分在約50公尺深谷找到和李男同行的36歲李男，以及被蜂叮的70歲李男，李男雖被蜂叮不適，但他拒絕就醫。

而同行的39歲許姓男子因身上未攜帶手機失聯，16時50分有民眾來電表示聽到求救聲並提供目前位置，救援人員17時45分發現許男跌落40公尺深谷，經架設繩索垂降18時26分順利將他救出。

(中時 )