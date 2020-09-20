矽谷創投公司紅杉（Sequoia）半年前還曾警告疫情恐讓新創企業陷入財務困境，沒想到紅杉投資的雲端軟體業者Snowflake、遊戲軟體業者Unity近日上市股價大漲，讓紅杉坐擁90億美元股票。
創業48年的紅杉因當年別具慧眼成為蘋果、谷歌、領英（LinkedIn）等科技公司早期股東，奠定了矽谷頂尖創投資本的地位。紅杉的投資眼光近日再度引來外界驚嘆，因為過去1周內就有3家紅杉投資的新創企業首度公開發行（IPO）。
紅杉持股8.4％的Snowflake在16日IPO當天股價翻倍，18日收盤公司市值已達664億美元，使紅杉持股總價逼近50億美元。由紅杉持股24％並擔任最大股東的Unity，也在18日IPO當天股價暴漲31％，讓紅杉持股總價達到39億美元。
另一家紅杉投資的雲端資料分析商Sumo Logic也在17日完成IPO，截至18日收盤為止市值達到25億美元。儘管紅杉對Sumo持股比重不到5％，但如今Sumo股價已是2014年紅杉投資時的5倍。
(工商 )
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