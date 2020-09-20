王寶兒／台北報導

疫情延燒，國內遊仍是民眾首選，紙風車劇團昨(19)日接連於桃園龜山、高雄美濃演出，今(20)日則到彰化鹿港的文開國小上演經典劇碼《雞城故事》，帶領大小朋友跟著劇團出發環島，行動「追劇」。

紙風車劇團日前慘遭祝融之禍，累積近30年的珍貴佈景與道具幾乎全毀，損失慘重，團長任建誠表示，這些老觀眾愛看的作品，遭逢火劫之後，這次每部作品的道具布景，都是全新亮相，用全新面貌和觀眾見面。這次遇上重大變故，每一齣舊作，都要更精進，不只是重建，而是要比以前做得更好，更有創意，一切都要更提升。

紙風車劇團表示，今日劇團於鹿港小鎮演出《雞城故事》，團員們特別有感，鹿港是一個充滿歷史軌跡的小鎮，廟宇老街的雕刻、建築、色彩，處處都是藝術，宛若露天博物館，希望用西式歌舞為小鎮遊客帶來感官饗宴，以華麗的歌舞場面、精緻服裝、艷麗妝容、演員魅力表現及朗朗上口的歌曲，為觀眾留下歡樂的回憶。

《雞城故事》為改編西方經典劇作「西城故事」及「羅密歐與茱麗葉」的兒童版歌舞音樂劇，描述雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜相互較勁，但卻隨著危機來臨，才體悟到早安雞肩負的重責大任。

為推動小鎮觀光，交通部觀光局自108年邀請台灣知名團隊於小鎮演出，今年擴大規模辦理「2020小鎮遊戲趣2.0」，自9月5日起，於全台16處小鎮盛大開映，邀請團隊包括紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、台灣特技團、即將成真火舞團等知名台灣品牌團隊，結合文化藝術演出及觀光之外，更具寓教於樂的意義。

為吸引遊客環島旅遊，交通部觀光局規劃「環島趣看戲、集章送好禮」電子集章活動，凡民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。

(中時 )